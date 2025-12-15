Маск установил новый рекорд по размеру состояния

Forbes назвал Маска первым в истории человеком с состоянием более $600 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Об этом написал журнал Forbes.

Журналисты напомнили, что в начале декабря SpaceX объявила предложение о покупке акций. Тогда компанию оценили в 800 миллиардов долларов, а августе этот показатель достигал 400 миллиардов долларов. Таким образом состояние Маска выросло на 168 миллиардов долларов до 677 миллиардов долларов, что стало новым историческим рекордом.

«Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов», — отмечается в публикации.

Ранее Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов. Это произошло в минувшем октябре.