Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:08, 15 декабря 2025Экономика

Маск установил новый рекорд по размеру состояния

Forbes назвал Маска первым в истории человеком с состоянием более $600 млрд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Об этом написал журнал Forbes.

Журналисты напомнили, что в начале декабря SpaceX объявила предложение о покупке акций. Тогда компанию оценили в 800 миллиардов долларов, а августе этот показатель достигал 400 миллиардов долларов. Таким образом состояние Маска выросло на 168 миллиардов долларов до 677 миллиардов долларов, что стало новым историческим рекордом.

«Маск теперь является первым человеком в истории, чье состояние превышает 600 миллиардов. Никто другой никогда не был владельцем состояния в 500 миллиардов долларов», — отмечается в публикации.

Ранее Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов. Это произошло в минувшем октябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лавров оценил планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы

    Трамп раскрыл позицию России по Украине

    США поторопили Киев с ответом на предложение о гарантиях безопасности

    Раскрыты итоги переговоров по вопросу территорий Украины

    Трамп рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

    В Киеве назвали потерю Донбасса вопросом времени

    Украинская переводчица рассказала о «трупах НАТО или ЕС» на брифинге Зеленского

    Маск установил новый рекорд по размеру состояния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok