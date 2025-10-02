Экономика
00:16, 2 октября 2025

Маск стал первым в мире человеком с состоянием 500 миллиардов долларов

Никита Хромин

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Состояние американского бизнесмена Илона Маска достигло 500 миллиардов долларов, следует из данных журнала Forrbes. Такую отметку бизнесмен преодолел в 22:30 по московскому времени.

Уточняется, что в 23:15 состояние Маска оценивалось уже в 500,5 миллиарда долларов. Журнал связывает такую динамику с тем, что бизнесмен отказался от руководства ведомством по повышению эффективности работы американского правительства, полностью отдав себя бизнесу.

Forbes напоминает, что прошлый рекорд предприниматель поставил в декабре 2024 года, став первым человеком в мире с состоянием 400 миллиардов долларов. Если динамика сохранится, то к марту 2033 года Маск может стать первым триллионером в мире.

Ранее Маск допустил, что будет жить и умрет на «американском Марсе».

