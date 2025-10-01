Наука и техника
Маск допустил переезд на Марс

Маск допустил, что будет жить и умрет на «американском Марсе»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Глава американской компании SpaceX Илон Маск допустил возможность своего переезда на Марс. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки)», — написал он.

В сентябре стало известно, что государственный научный центр «Центр Келдыша» успешно завершил разработку плазменных двигателей высокой мощности КМ-50М и ИД-750. Они могут стать ключевым элементом перспективных транспортно-энергетических модулей, способных обеспечить миссии к Луне, Марсу и дальним объектам Солнечной системы.

