10:18, 10 декабря 2025Мир

Маск пожалел о решении пойти в политику

Foc News: Маск выразил сожаление о решении пойти в политику
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил сожаление о решении пойти в политику, заявив, что, хотя он гордится достигнутым во главе DOGE (ведомства по повышению эффективности работы правительства США), было бы лучше, если бы он избегал скандалов, связанных с этой группой, и вместо этого сфокусировался на своих компаниях. Об этом бизнесмен заявил в разговоре с Fox News.

«Мы прекратили финансирование множества проектов, которые действительно не имели смысла, были совершенно расточительными», — сказал он, сославшись на ежегодные «зомби-платежи» на сумму около 100–200 миллиардов долларов.

При этом Маск указал, что предпочел бы работе в DOGE отдать время своим компаниям. Предприниматель согласился, что многим пожертвовал ради работы в департаменте, пояснив, что когда кто-то пытается перекрыть потоки денег в условиях политической коррупции, ему следует ожидать массированной обратной реакции.

24 ноября стало известно, что власти США расформировали созданное американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском агентство государственной эффективности США (DOGE), занимающееся оптимизацией бюджетных расходов. Как пояснил глава управления кадровой службы правительства Соединенных Штатов Скотт Купор, функции досрочно упраздненной DOGE частично взяла на себя американская Служба по управлению персоналом (OPM).

