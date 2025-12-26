Мессенджер МАХ стал опекуном морского зайца в Московском зоопарке

Мессенджер МАХ взял под опеку морского зайца Макса в Московском зоопарке

Национальный мессенджер МАХ стал опекуном морского зайца Макса в Московском зоопарке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках социально инициативы по поддержке культурных и общественных институций, а также развитию образовательного и развлекательного контента на платформе у морского зайца появился собственный официальный канал в мессенджере. Там будут публиковаться смешные истории, наблюдения за посетителями, философские заметки, а также познавательные факты о ластоногих и других животных.

«Макс — животное с уникальной историей. Он обрел у нас дом, будучи спасенным из неподходящих условий, и теперь его жизнь — это лучшая иллюстрация нашей миссии: спасение, забота, просвещение и, конечно, создание гармоничной среды для всех обитателей зоопарка», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, возможность рассказать историю морского зайца и других обитателей учреждения через МАХ — бесценна. С помощью мессенджера россиянам смогут донести важные идеи сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к природе в увлекательном и легком формате. А пользователи, в свою очередь, смогут не только узнать больше о животных, но и получить шанс выиграть вдохновленную Максом мягкую игрушку. Ее эскиз разработала художница Полина Парыгина (POPARYGINA), передав характер и внешние особенности животного.

Ранее сообщалось, что количество ежедневных пользователей Max на середину декабря составило 46,4 миллиона человек.