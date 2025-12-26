Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:09, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Мессенджер МАХ стал опекуном морского зайца в Московском зоопарке

Мессенджер МАХ взял под опеку морского зайца Макса в Московском зоопарке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Национальный мессенджер МАХ стал опекуном морского зайца Макса в Московском зоопарке. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках социально инициативы по поддержке культурных и общественных институций, а также развитию образовательного и развлекательного контента на платформе у морского зайца появился собственный официальный канал в мессенджере. Там будут публиковаться смешные истории, наблюдения за посетителями, философские заметки, а также познавательные факты о ластоногих и других животных.

«Макс — животное с уникальной историей. Он обрел у нас дом, будучи спасенным из неподходящих условий, и теперь его жизнь — это лучшая иллюстрация нашей миссии: спасение, забота, просвещение и, конечно, создание гармоничной среды для всех обитателей зоопарка», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, возможность рассказать историю морского зайца и других обитателей учреждения через МАХ — бесценна. С помощью мессенджера россиянам смогут донести важные идеи сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к природе в увлекательном и легком формате. А пользователи, в свою очередь, смогут не только узнать больше о животных, но и получить шанс выиграть вдохновленную Максом мягкую игрушку. Ее эскиз разработала художница Полина Парыгина (POPARYGINA), передав характер и внешние особенности животного.

Ранее сообщалось, что количество ежедневных пользователей Max на середину декабря составило 46,4 миллиона человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

    Бывший премьер Малайзии проиграл суд и получил 15 лет тюрьмы

    Российский фондовый рынок вырос из-за оптимизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok