Москвичей предупредили о непогоде

Жителям Москвы посоветовали использовать метро в пятницу из-за снега

Жителям российской столицы настоятельно рекомендовали использовать метро для поездок. Выбор в пользу этого общественного транспорта предлагают сделать в связи с непогодой, о чем сообщает московский Дептранс в своем Telegram-канале.

Москвичам напомнили, что сегодня в мегаполисе ожидается снег и сильный ветер. Кроме того, есть риск образования гололедицы на дорогах. По данным департамента, предновогодний рост числа поездок даст нагрузку на центр города, на ТТК и вблизи крупных торговых центров.

Водителям порекомендовали по возможности отменить или отложить поездки на более позднее время — после 20:00. Автолюбителей настоятельно просят быть аккуратными и проявить внимательность за рулем. Лучше избегать резких маневров, снижать скорость около пешеходов и не отвлекаться на телефон, уточнили в Дептрансе.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что 26 декабря в Москве выпадет 25 процентов месячной нормы осадков. Обычный снег должен будет чередоваться с мокрым.