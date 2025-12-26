Реклама

12:49, 26 декабря 2025Россия

Мумии матери и ребенка нашли в российском городе

В Красноярске нашли мумии матери и ее ребенка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Красноярске нашли мумии матери и ее ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, речь идет о сотруднице одного из городских детских садов. После того как ее ребенок перестал посещать сад, педагоги некоторое время не интересовались его судьбой.

Найти семью смогли после жалоб соседей — те высказывали недовольство промерзшими стенами. Выяснилось, что причиной этому стало открытое окно в соседней квартире. Там и обнаружили мумии.

Ранее во Всеволожске Ленобласти нашли мумии двух человек в залитой кипятком квартире в доме на Московской улице.

