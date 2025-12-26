Реклама

02:35, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Мужчина элегантно отомстил шумным строителям соседнего дома

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Barbara Ash / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Alaskan_Apostrophe рассказал о мести шумной бригаде строителей. занимавшихся возведением дома на соседнем участке. Автор уточнил, что в нее входили 25-летний прораб и несколько более молодых плотников.

«Они заблокировали подъезд к моему дому, припарковались на моем участке и включили громкую отвратительную музыку. Появляясь в обеденное время, они работали и стучали молотками до девяти часов вечера. Каждый вечер я приходил домой, а чертовы остатки их еды и упаковок из фастфуда валялись у меня во дворе. Три раза я подходил к ним с горстью этого хлама и три раза получал в ответ только хамство», — написал автор.

В итоге он придумал элегантную месть. Мужчина начал собирать весь мусор строителей, а в день, когда они приступили к покраске, мужчина пришел к дому с промышленным степлером и прикрепил весь накопленный мусор к стене. Результат своей работы он с иронией назвал «произведением современного искусства».

«На следующее утро мистер Негодяй направился ко мне. Он тыкал в меня пальцем и вопил. Я рассмеялся, он убежал. Через 15 минут приехала полицейская машина: офицер поговорил сначала с прорабом, а потом со мной. Через 20 минут появился хозяин строящегося дома. Он также перекинулся парой слов с полицейским, после чего плотники исчезли. Хозяин извинился передо мной, а на следующее утро заканчивать дом приехала бригада пожилых мужчин», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о необычной мести соседу. Тот позволял своей собаке, золотистому ретриверу по кличке Дюк, испражняться на участке автора.

