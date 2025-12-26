На Украине поставили Бабу-ягу под дрон

На Украине открыли памятник дрону «Баба-яга»

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины открыло памятник дрону «Баба-яга» в Вишневом Киевской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Утверждается, что так украинские разведчики отблагодарили город за содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ). На церемонии открытия памятника, в частности, присутствовал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Скульптура изображает Бабу-ягу, сидящую в ступе, над головой которой размещен одноименный тяжелый украинский гексакоптер.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий забрал БПЛА «Баба-Яга» и перенес его в расположение своей части. Сделать это ему удалось во время боев у Константиновки.