Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:04, 26 декабря 2025Бывший СССР

На Украине поставили Бабу-ягу под дрон

На Украине открыли памятник дрону «Баба-яга»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины открыло памятник дрону «Баба-яга» в Вишневом Киевской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Утверждается, что так украинские разведчики отблагодарили город за содействие Вооруженным силам Украины (ВСУ). На церемонии открытия памятника, в частности, присутствовал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Скульптура изображает Бабу-ягу, сидящую в ступе, над головой которой размещен одноименный тяжелый украинский гексакоптер.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий забрал БПЛА «Баба-Яга» и перенес его в расположение своей части. Сделать это ему удалось во время боев у Константиновки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Путина по Донбассу

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Больше полутора десятка дронов выпустили ВСУ по Крыму

    Путин предрек революцию нового типа

    Экс-жена Аршавина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа

    Москвичам рассказали о работе парковок и транспорта в Новый год

    Видео с тараканами в новогоднем подарке из российского детсада проверили на подлинность

    Массовая драка с поножовщиной произошла между мигрантами на одной из строек Москвы

    В России раскрыли размер комфортной для бизнеса ключевой ставки

    Элитный автомобиль Ларисы Долиной попал в аварию в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok