Названа цена самого дорогого жилья с видом на Кремль

Sminex: Пентхаусы с видом на Кремль стоят 2,3 млрд рублей

Самым дорогим и редким жильем с видом на Кремль являются пентхаусы. Стоимость такого объекта составляет в среднем 2,3 миллиарда рублей, или 5,5 миллиона рублей за квадрат, об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты девелопера Sminex.

Пентхаусы с видом на Кремль оказались в пять раз дороже аналогичных классических квартир, которые в среднем стоят 481 миллион рублей, или 2,9 миллиона за метр. «Это связано и с другими атрибутами роскоши: увеличенной высотой потолков, дровяными каминами, просторными террасами, в особых случаях — персональными бассейнами и лифтами прямо в квартире», — говорится в исследовании.

Медианная стоимость лотов, из которых можно увидеть главную московскую достопримечательность, достигает 1,2 миллиарда рублей против 407 миллионов за элитные объекты без видов. За год показатель вырос на 16 процентов. Больше половины лотов с видом на Кремль представлены на Якиманке, в Замоскворечье и Тверском районе.

«Вид на Кремль — желанная опция покупателей элитной недвижимости и одна из самых дорогих. Наценка на него может доходить до 50 процентов, если дом расположен практически на Красной площади», — рассказал вице-президент по продажам Sminex Иван Обухов.

Ранее стала известна стоимость самой дорогой квартиры, проданной в 2025 году на «Циане». Цена объекта составила 1,5 миллиарда рублей.