Экономика
12:25, 26 декабря 2025Экономика

Названы самые дефицитные автомобили в России

«Автостат»: Дилеры перечислили самые дефицитные в России китайские модели
Марина Аверкина
Haval Jolion

Haval Jolion . Фото: Ivan Gran / Shutterstock / Fotodom

В российских автосалонах сохраняется ограниченное предложение по ряду популярных моделей массового сегмента. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на отраслевых экспертов.

В список дефицитных вошли автомобили Belgee S50 и X70, GAC GS3 и GS4, Geely Cityray, Monjaro и Atlas с передним приводом, а также переднеприводный Haval Jolion в базовых версиях. По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, такая же ситуация с моделями Haval H3, Hongqi HS3, Jetour T2 и X70 Plus, Omoda S5.

Причиной дефицита в сегменте доступных автомобилей эксперт назвал высокую популярность и оборачиваемость недорогих версий. В премиальном сегменте в настоящий момент ситуация выглядит более стабильной. Но проблемы с наличием могут возникнуть ближе к концу зимы, если начнется ограничение поставок, отметил Петров.

В большей степени от нехватки страдают модели, которые импортируются в Россию, прокомментировал ситуацию директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Автомобили российской сборки, по его словам, поступают на дилерские склады с гораздо меньшими задержками.

В настоящий момент сложная ситуация в массовом сегменте отмечается по моделям Geely Monjaro и Jetour T2, заявил генеральный директор группы компаний (ГК) «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Период ожидания этих машин для клиентов, по его информации, может составлять от двух недель до одного месяца. Но в целом острого автомобильного дефицита на рынке уже нет. Декабрь стал более сбалансированным по спросу и предложению.

Глава ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий сообщил, что в «легком дефиците» сейчас находятся лишь некоторые модели брендов Geely, Belgee, Haval и Jetour. Их количество у дилеров невелико, но приобрести их можно на привлекательных условиях благодаря действующим программам поддержки со стороны дистрибьюторов.

Ранее аналитик Сергей Целиков назвал самые яркие автоновинки 2025 года.

