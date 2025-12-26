Реклама

Партия лобстеров почти на полмиллиона долларов загадочно исчезла

Fox News: В Иллинойсе ОПГ похитила лобстеров на $400 тысяч в Рождество
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В США была похищена партия живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов. Они предназначались для супермаркетов Costco в американском штате Иллинойс, передает телеканал Fox News.

Как уточняют логисты, партию морских ракообразных украли еще до момента конечной доставки. Предполагается, что на преступление могла пойти организованная группа, которая занимается хищением дорогостоящих товаров, о чем рассказал глава компании Rexing Companies Дилан Рексинг.

По словам руководителя фирмы, подобные преступления являются огромной проблемой для Америки и напрямую влияют на бизнес, что провоцирует рост цен для обычных потребителей. Ежегодные потери от краж грузов на территории США варьируются на уровне от 15 до 35 миллиардов долларов.

За расследование инцидента уже взялись сотрудники ФБР.

Ранее сообщалось, что угонщики в Техасе потеряли украденный банкомат и сбежали ни с чем. Привязанное тросом устройство вылетело через окно и повредило магазин.

    Партия лобстеров почти на полмиллиона долларов загадочно исчезла

