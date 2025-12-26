Реклама

Пассажирку высадили из самолета в США из-за найденного в ее TikTok подозрительного видео

Daily Mail: Пассажирку самолета в Нью-Джерси высадили из-за ролика в TikTok
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Пассажирку самолета и ее родных высадили прямо перед рейсом из-за найденного в ее TikTok-аккаунте подозрительного видео. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, самолет должен был вылететь из Нью-Джерси 21 декабря, направление не уточняется. Однако отправление рейса сильно задержалось из-за девушки, которая угрожала пытавшимся высадить ее бортпроводникам. Вместе с ней были брат и мать. Известно, что члены экипажа увидели в соцсетях пассажирки некое видео, которое может нести угрозу самолету, и отправили его ФБР.

Девушка и ее родные очень возмущались из-за случившегося. Не раскрывается, какого характера ролик пассажирка опубликовала в TikTok.

Ранее российский турист устроил дебош на борту самолета до Таиланда и получил арест на восемь суток вместо отпуска. Инцидент произошел на рейсе из Челябинска до острова Пхукет.

