12:13, 26 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыта позиция Путина по Донбассу

Колесников: Путин не ставит под вопрос принадлежность Краматорска и Славянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом заявил, что РФ не ставит под вопрос принадлежность Краматорско-Константиновско-Славянского узла в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Об этом сообщил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников со ссылкой на свои источники.

«Владимир Путин утверждал, что российская сторона до сих пор готова пойти на те уступки, которые он тогда, в Анкоридже (на саммите Россия — США на Аляске, который состоялся 15 августа — прим. «Ленты.ру»), принял для себя. То есть речь идет о том, что "Донбасс — наш". Было сказано, что "вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается"», — говорится в тексте статьи.

При этом отмечается, что российская сторона не исключает частичный обмен территориями.

Кроме того, Путин, по словам Колесникова, сообщил, что США заинтересованы в майнинге криптовалют на мощностях Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что Москва и Вашингтон обсуждают вопрос о совместном управлении объектом энергетики без участия Киева.

