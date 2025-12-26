Россия резко нарастила объем торговли с дружественными странами

Мантуров: Доля внешней торговли России с дружественными странами выросла до 80 %

Россия нарастила суммарный объем внешней торговли с дружественными странами до 80 процентов. Об этом в пятницу в интервью каналу «Россия 24» рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

За последние пять лет данный показатель стал выше на 20 процентов, обратил внимание министр промышленности. В 2021 году доля торговли РФ с такими странами находилась на уровне 60 процентов, напомнил он. Развитие, по словам Мантурова, происходило и происходит достаточно хорошими темпами: отечественные компании для этого активно перестраивают логистику и кооперационные цепочки.

В числе стран, долю торговли с которыми увеличивает Россия, вице-премьер назвал государства СНГ и Ближнего Востока, Юго-Восточной и Средней Азии, а также Африки.

Ранее стало известно о резком падении торговли РФ со Швейцарией. По словам российского посла Сергея Гармонина, отечественные поставки товаров в европейскую страну на фоне санкций снизились с 3,56 миллиарда швейцарских франков в 2023 году до 706 миллионов франков в 2024-м. Стоимость товаров, поставляемых оттуда в Россию, оказалась в этом году в три раза выше поставок с российского рынка и составила 2,23 миллиарда франков.

