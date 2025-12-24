Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:52, 24 декабря 2025Экономика

Торговля России с европейской страной рухнула

Дипломат Гармонин: Товарооборот России и Швейцарии резко упал в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2024 года суммарные объемы торговли России и Швейцарии резко упали на фоне масштабных санкций. Об этом заявил посол РФ в европейской стране Сергей Гармонин, его слова приводит РИА Новости.

За отчетный период один только российский экспорт в конфедерацию просел в пять раз, отметил дипломат. Если в 2023-м показатель составлял 3,56 миллиарда швейцарских франков, то в 2024 году он сократился до 706 миллионов, уточнил Гармонин.

В результате швейцарский экспорт в Россию оказался более чем в три раза больше, чем стоимость поставок из РФ в конфедерацию, и достиг отметки в 2,23 миллиарда франков. Подавляющая часть (80 процентов) пришлась на фармацевтическую продукцию, резюмировал посол.

Швейцария не входит в состав Евросоюза (ЕС), однако страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС). В последний раз Берн расширил ограничительный список в первой половине декабря.

Осенью 2022 года Швейцария, позиционирующая себя в качестве нейтрального государства, ввела эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину. Однако в дальнейшем представители местной власти начали обсуждать возможность непрямых военных поставок Киеву. В итоге в начале декабря 2025-го швейцарский парламент одобрил возможность открытия реэкспорта вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения. Тысячи сотрудников уходят из-за мизерных зарплат

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Российский пленный пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве

    Раскрыто отношение России к озвученному Зеленским мирному плану из 20 пунктов

    Семья была искусана постельными клопами на рейсе и подала в суд на две авиакомпании

    Стало известно о планах ВСУ контратаковать в Красноармейске

    Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе

    Два теракта предотвратили в российском регионе

    Uma2rman остались без новогодних заказов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok