Торговля России с европейской страной рухнула

Дипломат Гармонин: Товарооборот России и Швейцарии резко упал в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы торговли России и Швейцарии резко упали на фоне масштабных санкций. Об этом заявил посол РФ в европейской стране Сергей Гармонин, его слова приводит РИА Новости.

За отчетный период один только российский экспорт в конфедерацию просел в пять раз, отметил дипломат. Если в 2023-м показатель составлял 3,56 миллиарда швейцарских франков, то в 2024 году он сократился до 706 миллионов, уточнил Гармонин.

В результате швейцарский экспорт в Россию оказался более чем в три раза больше, чем стоимость поставок из РФ в конфедерацию, и достиг отметки в 2,23 миллиарда франков. Подавляющая часть (80 процентов) пришлась на фармацевтическую продукцию, резюмировал посол.

Швейцария не входит в состав Евросоюза (ЕС), однако страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС). В последний раз Берн расширил ограничительный список в первой половине декабря.

Осенью 2022 года Швейцария, позиционирующая себя в качестве нейтрального государства, ввела эмбарго на поставки оружия в Россию и на Украину. Однако в дальнейшем представители местной власти начали обсуждать возможность непрямых военных поставок Киеву. В итоге в начале декабря 2025-го швейцарский парламент одобрил возможность открытия реэкспорта вооружений.