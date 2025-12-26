Россиян научили правильно устанавливать живую ель

Бизнесмен Борисов: Перед установкой ели нужно очистить воду от бактерий

Перед установкой живой ели в квартире следует очистить воду для дерева от бактерий. Этот и другие советы россиянам дал соучредитель компании «Елки.биз» Владимир Борисов в беседе с «Говорит Москва».

По словам эксперта, после покупки елке нужно дать время на постепенную адаптацию к климату квартиру. Для этого можно сначала вынести дерево на балкон или в предбанник, чтобы избежать резкого перепада температур. Борисов также рекомендовал устанавливать елку в подставку вместе с упаковкой.

«Это удобнее, чтобы нижние ветки не мешали возиться с подставкой. Потом еще немного даете ей постоять в сетке, чтобы она не сразу нагревалась. Комнату лучше проветрить, освежить», — рассказал бизнесмен. Он добавил, что дерево лучше устанавливать дальше от батарей, а перед установкой освежить слип.

«Я рекомендую в первый раз наливать в подставку кипяток. Туда можно бросить таблетку аспирина, чтобы бактерии не завелись при длительном стоянии елки. Кто-то для этого добавляет рюмку водки. Если нет электрических гирлянд, то можно из пульверизатора опрыскивать», — посоветовал Борисов. Эксперт подчеркнул, что нельзя допускать полного расходования воды.

Ранее доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов посоветовал россиянам покупать елку за три-пять дней до Нового года.