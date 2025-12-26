Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:47, 26 декабря 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили об изменениях в тактике мошенников

«Гарда»: Мошенники будут создавать дипфейки в режиме реального времени
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2026 году киберпреступники будут создавать дипфейки для обмана россиян не заранее, а в режиме реального времени. Об изменениях в тактике мошенников жителей страны в беседе с «Лентой.ру» предупредил руководитель отдела информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

«Голосовые дипфейки коллег и руководителей перестали быть экзотикой. В сочетании с психологическим давлением и контекстом рабочих процессов под закрытие года такие звонки становятся особенно опасными: в этом году мошенники регулярно ловили людей на уловки "срочно оплатить счет", "перевести деньги контрагенту", "помочь с закрытием сделки" или "решить вопрос до конца дня". В 2026 году подделывать будут не заранее, а прямо в режиме реального времени, в момент звонка или онлайн-диалога», — сказал Иевлев.

Материалы по теме:
«Открывайте газ и идите в школу» Российских детей и подростков под видом игры толкают к диверсиям и убийствам. Кто за этим стоит?
«Открывайте газ и идите в школу»Российских детей и подростков под видом игры толкают к диверсиям и убийствам. Кто за этим стоит?
8 сентября 2025
Извольте представиться. Поможет ли закон о маркировке звонков бороться с телефонными мошенниками?
Извольте представиться.Поможет ли закон о маркировке звонков бороться с телефонными мошенниками?
16 сентября 2025
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию. Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
Телефонные мошенники держат в страхе всю Россию.Как они подчиняют себе людей и похищают у них гигантские суммы?
24 сентября 2025

Он добавил, что опасаться стоит и традиционной для праздничного периода, но эволюционирующей с каждым годом схемы с получением фальшивых уведомлений от служб доставки или логистических партнеров. Сотрудникам приходят письма и сообщения со ссылками на фальшивые домены, QR-кодами для «отслеживания отправлений», предложениями установить поддельные приложения на операционные системы Android или iOS либо продолжить общение в чат-боте «службы поддержки».

«В наступающем году все это будет сильнее автоматизировано с помощью больших языковых моделей — тексты станут убедительнее, логика общения будет выстроена аккуратнее, практически уйдут ошибки», — отметил Иевлев.

Он напомнил также, что по-прежнему опасны поддельные маркетплейсы и B2B-магазины, количество которых только увеличивается. Это объясняется тем, что современные нейросети позволяют развернуть интернет-магазин, копирующий оформление и стилистику известного бренда, буквально за полчаса. По данным Иевлева, эта схема носит массовый характер и будет активнее использоваться для атак на закупочные подразделения и бухгалтерию.

«Отдельное направление — "подарки" от компаний и партнеров. Промокоды, бонусы за лояльность, новогодние компенсации и якобы персональные предложения играют на ожидании приятных сюрпризов в конце года. В большинстве случаев цель таких сообщений сводится к фишингу, компрометации учетных данных и выманиванию платежной информации», — заключил глава отдела информационной безопасности компании «Гарда».

Ранее была раскрыта хитрая уловка мошенников перед Новым годом. Киберпреступники в погоне за обогащением придумали схему с продажей премиум-елок по низким ценам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Прямой потомок Екатерины II считает себя «коренным русским человеком»

    В офисе шерифа в США произошла стрельба

    Житель Одессы убежал от ТЦК с помощью кувырка и попал на видео

    На Украине заговорили о снижении возраста мобилизации в феврале

    Огненное грибовидное облако поднялось над Киевом после атаки России по энергообъектам

    SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

    Появился текст молитвы за Зеленского и победу ВСУ от участников секты в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok