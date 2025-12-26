Реклама

Россиян призвали отказаться от отдыха в экзотических странах на Новый год

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Российских туристов призвали отказаться от отдыха в экзотических странах на новогодних выходных из-за опасности для здоровья. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, его слова передает ТАСС.

По мнению эпидемиолога, такое путешествие может стать стрессом для организма из-за резкой смены климата и часовых поясов. В результате может значительно снизиться иммунитет. Онищенко рекомендовал ездить в теплые страны в марте, когда в России погода тоже будет более приятной.

«И уже вернуться в мае сюда, когда у нас уже будет тепло», — предложил он.

Ранее россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий в январе. Так, в Стамбул на Новый год российские туристы смогут улететь всего за 25 тысяч рублей в обе стороны.

