Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:07, 26 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил на теннисные матчи и выиграл 14 миллионов рублей

Россиянин поставил на восемь теннисных матчей и выиграл 14 миллионов рублей
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maxisport / Shutterstock / Fotodom

Клиент букмекерской конторы собрал экспресс из восьми теннисных матчей и выиграл 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 2,4 миллиона рублей. Общий коэффициент на события составил 5,91. Большинство матчей завершились в двух сетах в пользу фаворитов, за исключением волевой победы Софии Кенин, которая удержала экспресс.

23 декабря сообщалось, что ничья в основное время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принесла россиянину 2,6 миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы поставил 486 тысяч рублей на ничью во встрече магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» и выиграл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok