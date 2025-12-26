Россиянин поставил на теннисные матчи и выиграл 14 миллионов рублей

Клиент букмекерской конторы собрал экспресс из восьми теннисных матчей и выиграл 14 миллионов рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил 2,4 миллиона рублей. Общий коэффициент на события составил 5,91. Большинство матчей завершились в двух сетах в пользу фаворитов, за исключением волевой победы Софии Кенин, которая удержала экспресс.

23 декабря сообщалось, что ничья в основное время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принесла россиянину 2,6 миллиона рублей. Клиент букмекерской конторы поставил 486 тысяч рублей на ничью во встрече магнитогорского «Металлурга» и нижнекамского «Нефтехимика» и выиграл.