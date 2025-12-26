Реклама

Россия
15:52, 26 декабря 2025Россия

Россиянка лишилась 95 процентов кожи из-за вирусного заболевания

В Перми спасли потерявшую 95 процентов кожи из-за редкого заболевания пациентку
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Минздрав Пермского края»

Жительница Перми лишилась 95 процентов кожи из-за редкого вирусного заболевания — синдрома Лайелла. Врачам удалось ее спасти, сообщили в министерстве здравоохранения российского региона.

Сначала 16-летняя россиянка ощутила признаки простуды — у нее заболело горло и поднялась температура. Однако уже через несколько часов проявились необычные симптомы — болезненные пятна, которые быстро превращались в пузыри, лопающиеся и оставляющие ожоги. Врачи-инфекционисты поставили диагноз — «синдром Лайелла».

«Это тяжелое, жизнеугрожающее токсико-аллергическое состояние, требующее немедленного стационарного лечения из-за риска обезвоживания, сепсиса и поражения внутренних органов. Особенность токсико-аллергического синдрома в массивном отторжении эпидермиса — верхнего слоя кожи. Малейшее прикосновение к телу приводит к тому, что кожа моментально вздувается и снимается, словно чулок», — объяснили медики.

По словам заведующей отделением аллергологии-иммунологии Пермской краевой клинической больницы Марии Тарасовой, к такой реакции организма, как правило, приводит токсическое воздействие на организм лекарственных препаратов, отравляющих веществ, включая различные смеси для вейпов.

В итоге россиянка провела месяц в реанимации. Помимо восстановления кожных покровов и борьбы с сепсисом, медики контролировали работу всех органов и систем, которые могли пострадать в результате неадекватной аллергической реакции. Часть кожи за это время восстановилась, но для возмещения 15 процентов покрова потребовалась пересадка.

Ранее в Кировской области врачи успешно прооперировали мужчину с редким заболеванием «моя-моя», в ходе которого крупные артерии мозга постепенно сужаются, что может привести к инсульту.

