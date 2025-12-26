Реклама

Россиянка на байке врезалась в машину на серпантине в Таиланде и не выжила

Алина Черненко

Россиянка на байке врезалась в машину на тайском курорте Пхукет и не выжила. Момент аварии попал на видео, которое публикует Baza.

По данным источника, инцидент произошел 25 декабря в туристическом районе Карон, рядом со смотровой площадкой Sam Ao Viewpoint. На размещенных в сети кадрах девушка-водитель и ее пассажир едут по серпантину и после очередного поворота выезжают на встречную полосу. Там происходит столкновение байка с легковой машиной.

Как пишет источник, дорога Kata–Sai Yuan известна своей сложностью. Крутые повороты на ней чередуются со спусками и подъемами, поэтому от водителей требуется повышенное внимание.

Ранее в этой же стране Азии другая россиянка на мотоцикле уворачивалась от тележки для продажи еды и влетела в бордюр. Ее экстренно госпитализировали со множественными переломами костей.

