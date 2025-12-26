Реклама

15:06, 26 декабря 2025Экономика

Россиянка стала бездомной из-за сноса жилья втайне от нее

В Ставропольском крае пенсионерка лишилась жилья и вещей из-за сноса дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

В Ставропольском крае пенсионерка стала бездомной и лишилась личных вещей из-за сноса жилья втайне от нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в селе Татарка. 63-летняя женщина с инвалидностью проживала там в частном доме на улице Ленина вместе с сыном. Весной 2025 года россиянка была вынуждена съехать из единственного жилья из-за семейного конфликта — родственник злоупотреблял алкоголем и избивал ее.

Позже сына пенсионерки не стало, и она собралась вернуться в свой дом. Однако соседи рассказали, что здание снесли. Женщина о таких планах ничего не знала и обратилась в полицию. Внутри дома, по словам пострадавшей оставались вещи на сумму пять миллионов рублей. В полиции отказались возбуждать уголовное дело, так как по основной версии дом разрушился из-за упавшего дерева. Однако родственники пенсионерки отказываются в это верить.

Теперь пострадавшая буквально осталась на улице и вынуждена теснить родных. Россиянка не может позволить купить себе новое жилье из-за маленькой пенсии, а работу ей сложно найти из-за проблем со зрением.

Ранее 70-летняя жительница Челябинска осталась без жилья из-за мошенников. В телефонном разговоре махинатор убедил жертву, что ее банковские накопления оказались в руках преступников, и предложил помощь.

