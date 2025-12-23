Реклама

Экономика
22:27, 23 декабря 2025

Россиянка поверила мошенникам и осталась без жилья

Пожилая челябинка под давлением мошенников избавилась от 3,9 млн руб. и квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

70-летняя жительница Челябинска осталась без жилья, поддавшись на уловки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Пенсионерку аферисты держали на крючке месяц. В телефонном разговоре махинатор убедил жертву, что ее банковские накопления оказались в руках преступников, и предложил ей помощь. Пообещав вернуть утраченные средства, он настоял на переводе других сбережений. Ради этого транша женщина оформила кредит на 286 тысяч рублей, но этого оказалось недостаточно — мошенники потребовали перевести еще миллион рублей на неизвестные реквизиты. Пенсионерка последовала инструкциям злоумышленников.

Однако на это махинаторы не остановились. Они продолжили общение с жертвой, атакуя ее звонками с июля по декабрь. В итоге они убедили пенсионерку взять кредит под залог квартиры, а потом и вовсе продать жилье. Общая сумма ущерба составила 3,9 миллиона рублей. Мошенника разыскали, его приговорили к 7 годам и 6 месяцам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Ранее на удочку мошенников попался житель Череповца. Поверив, что говорит с сотрудником службы безопасности и Росфинмониторинга, он отправил больше четырех миллионов рублей и избавился от квартиры за 1,45 миллиона рублей.

