Российским регионам поручили усилить работу медучреждений в новогодние праздники

Глава Минздрава Мурашко поручил усилить работу медучреждений в праздники

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил усилить работу медицинских учреждений в регионах России в новогодние праздники, передает ТАСС.

Он напомнил на заседании оперативного штаба, что в дни каникул возрастает нагрузка на систему скорой помощи, а это требует повышенной готовности от клиник.

Кроме того, Мурашко распорядился, чтобы система здравоохранения в этот период бесперебойно обеспечивала медицинской помощью ветеранов спецоперации на Украине.

Также глава Минздрава дал поручение обеспечить достаточную комплектацию выездных бригад, работу сосудистых центров и отделений травматологии, а также обеспечить доступ лекарств в ночное время. В случае неблагоприятных погодных условий медицинские бригады должны круглосуточно дежурить на ледовых переправах, участках дорог с затрудненным движением, в аэропортах и других местах массового скопления людей, разъяснил министр.

До этого Мурашко рассказал, что бойцам СВО не стоит отворачиваться от психологической помощи.