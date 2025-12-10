Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 10 декабря 2025Россия

Мурашко призвал бойцов СВО не отказываться от помощи психологов

Мурашко: Бойцам СВО не стоит отворачиваться от психологической помощи
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к участникам специальной военной операции (СВО) на Украине с призывом «не отворачиваться» от психологической помощи. Об этом он заявил на форуме «Вместе победим», передает «Коммерсант».

«Это такое же здоровье, как и физическое. Это комфорт в вашей семье, это в том числе вопросы допуска до управления автомобилем, владения оружием и многие другие вещи. Никакой стигматизации в этом вопросе не должно быть», — обозначил Мурашко.

По словам министра, члены семей бойцов СВО должны поддерживать их в решении обратиться за помощью, а совместный поход к психологу может поспособствовать восстановлению ментального здоровья.

«Есть понимание, что человек, возвращающийся к мирной жизни, особенно, если он провел несколько месяцев в медицинских организациях, то он устал от коммуникации и внимания медиков. И в какой-то период, наверное, хочет отойти от этого контакта в сторону, но это неправильно», — отметил Мурашко, добавив, что медицинские организации в обязательном порядке должны обследовать возвращающихся с фронта военнослужащих и помочь с возникшими трудностями.

Ранее в России опубликовали инструкцию для жен возвращающихся с СВО бойцов. Женщинам, в частности, рекомендовали проявлять терпение и внимание, а также слушать, не перебивать и ценить оказанное доверие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok