Российский подросток зарезал двух родственников

Подростка из Перми отправили в воспитательную колонию за убийство бабушки и дяди

Суд приговорил к девяти годам воспитательной колонии 16-летнего подростка из Перми, который зарезал своих бабушку и дядю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

Все произошло 12 мая. Юноша находился в состоянии наркотического опьянения и решил расправиться со своими пожилыми родственниками. Он взял нож и нанес по несколько ударов сначала бабушке, а затем дяде. Они не выжили.

Подростка задержали и оправили под стражу. Сегодня суд признал его виновным в расправе над двумя людьми с особой жестокостью.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 19-летнего мигранта, который подозревается в поножовщине в местном хостеле.