14:42, 26 декабря 2025Путешествия

Снежная буря сбила с ног туристов на горнолыжном курорте и попала на видео

Алина Черненко

Мощная снежная буря на горнолыжном курорте Нисэко в Японии попала на видео. Оно опубликовано в аккаунте @attomi_hokkaido в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в сети кадрах видно, как сильные порывы ветра сбивают туристов с ног и сносят горнолыжное оборудование. «Ветер абсолютно сумасшедший. Подъемники буквально раскачиваются в воздухе <…> Это дикая сторона зимы в Хоккайдо (регион, в котором находится горнолыжный курорт — прим. "Ленты.ру")», — подписал ролик автор.

Ранее российские туристы захотели увидеть вулканы на Камчатке и оказались в снежном плену. Двое мужчин и одна женщина поехали к Козельскому и Авачинскому вулканам и застряли в машине.

