14:07, 26 декабря 2025Путешествия

Туристы захотели увидеть вулканы на Камчатке ночью и оказались в снежном плену

Туристы захотели увидеть Козельский и Авачинский вулканы и застряли
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские туристы захотели увидеть вулканы на Камчатке в ночь на 26 декабря и оказались в снежном плену. Об этом сообщает «Кам 24» со ссылкой на главу министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.

Уточняется, что двое мужчин и одна женщина поехали к Козельскому и Авачинскому вулканам и застряли в машине. Они вызвали спасателей, которые быстро пришли на помощь на вездеходе. Туристов доставили до ближайшей остановки общественного транспорта, а их автомобиль остался на пути к вулканам.

Ранее двое туристов сорвались в Махарское ущелье на юго-западе Карачаево-Черкесской Республики. Группа из пяти человек отправилась в поход, предварительно, не зарегистрировавшись.

