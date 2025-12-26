Туристы захотели увидеть вулканы на Камчатке ночью и оказались в снежном плену

Туристы захотели увидеть Козельский и Авачинский вулканы и застряли

Российские туристы захотели увидеть вулканы на Камчатке в ночь на 26 декабря и оказались в снежном плену. Об этом сообщает «Кам 24» со ссылкой на главу министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.

Уточняется, что двое мужчин и одна женщина поехали к Козельскому и Авачинскому вулканам и застряли в машине. Они вызвали спасателей, которые быстро пришли на помощь на вездеходе. Туристов доставили до ближайшей остановки общественного транспорта, а их автомобиль остался на пути к вулканам.

