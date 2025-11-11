Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

Двое туристов сорвались в Махарское ущелье на юго-западе Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что группа из пяти человек отправилась в поход, предварительно не зарегистрировавшись. На перевале Кичи-Муруджу два туриста оступились, сорвались со склона и получили различные травмы. Из-за этого они не смогли самостоятельно выбраться с перевала. На помощь пострадавшим отправились спасатели российского региона.

