Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

Двое туристов сорвались в Махарское ущелье в Карачаево-Черкесии
Алина Черненко

Фото: Rekacy / Фотобанк Лори

Двое туристов сорвались в Махарское ущелье на юго-западе Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщает издание Baza.

Уточняется, что группа из пяти человек отправилась в поход, предварительно не зарегистрировавшись. На перевале Кичи-Муруджу два туриста оступились, сорвались со склона и получили различные травмы. Из-за этого они не смогли самостоятельно выбраться с перевала. На помощь пострадавшим отправились спасатели российского региона.

В сентябре российский путешественник едва не погиб во время восхождения на гору в Казахстане. Мужчина на три дня застрял на отвесной скале и выжил.

