Россиянин на три дня застрял на отвесной скале в Казахстане и выжил

Российский турист три дня выживал без провизии на отвесной скале в Казахстане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MUSTAFA SOYDAN / Shutterstock / Fotodom  

Российский путешественник едва не погиб во время восхождения на гору в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 28-летний Андрей Орлов из России и 29-летний Акмаль Махкамов из Узбекистана отправились покорять пик Сайрамский на высоте 4,2 тысячи метров без гида и специальной экипировки. Когда туристы не вернулись к назначенному сроку, их родственники сообщили о небезопасном походе в службу экстренного реагирования.

На поиски путешественников отправились сотрудники Федерации альпинизма, егеря и 18 спасателей. Вскоре они услышали крики Орлова и выяснили, что он три дня провел на отвесной скале, выживая без провизии. Его друг сорвался в ущелье и не выжил.

Вертолет МЧС не смог подлететь к россиянину из-за труднодоступного рельефа, поэтому сотрудники спецслужб отправились к нему пешком. Они сняли мужчину и подняли тело его друга.

Ранее взошедшую на гору в Сочи туристку эвакуировали в тяжелом состоянии. 41-летняя женщина в составе незарегистрированной группы из трех человек поднялась на высоту более 2 тысяч метров.

