Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:12, 16 сентября 2025Путешествия

Взошедшую на гору в Сочи туристку эвакуировали в тяжелом состоянии

МЧС: 41-летнюю женщину эвакуировали с горы Бзерпинского карниза в Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Взошедшую на гору Бзерпинского карниза в Сочи туристку эвакуировали вертолетом в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС России.

По данным источника, 41-летняя женщина в составе незарегистрированной группы из трех человек поднялась на высоту более 2000 метров и почувствовала себя плохо. На помощь путешественнице оперативно прибыли спасатели.

На опубликованных в сети кадрах сотрудники экстренной службы транспортируют пострадавшую на борт воздушного судна Ка-32. На месте женщине оказали необходимую помощь. Затем ее доставили в город и передали врачам.

Ранее российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи. Во время похода по Мамедову ущелью путешественники заблудилась и ушли вверх по реке, где не оказалось связи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России предсказывают колоссальный рост цен на такси. К этому может привести один закон

    Футболки с цитатами Чарли Кирка ринулись скупать после расправы над ним

    Глава филиала генерального строителя Минобороны России попался на мошенничестве

    Жена Брюса Уиллиса разработала свой способ общения с актером

    Взошедшую на гору в Сочи туристку эвакуировали в тяжелом состоянии

    Польша получит «чудовище из Тарнува» для борьбы с «российскими злоумышленниками»

    Российский бизнесмен-христианин решил за деньги учить вычислять «безбожных шмар»

    В стране НАТО признались в отсутствии альтернатив российской нефти

    Продажи люксовых автомобилей в России взлетели

    Названа вероятная цель встречи Трампа и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости