Взошедшую на гору в Сочи туристку эвакуировали в тяжелом состоянии

Взошедшую на гору Бзерпинского карниза в Сочи туристку эвакуировали вертолетом в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС России.

По данным источника, 41-летняя женщина в составе незарегистрированной группы из трех человек поднялась на высоту более 2000 метров и почувствовала себя плохо. На помощь путешественнице оперативно прибыли спасатели.

На опубликованных в сети кадрах сотрудники экстренной службы транспортируют пострадавшую на борт воздушного судна Ка-32. На месте женщине оказали необходимую помощь. Затем ее доставили в город и передали врачам.

