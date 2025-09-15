Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

Заблудившихся в Сочи туристов из Тульской области спасли из ущелья реки Куапсе

Заблудившихся в Сочи россиян вывели из каньона реки Куапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, семья туристов приехала на курорт из Тульской области и решила прогуляться по водопадам в Мамедовом ущелье с шестимесячным ребенком на руках. Вскоре путешественники заблудились и ушли вверх по реке, где не оказалось связи.

В итоге жителям России удалось дозвониться до службы экстренного реагирования только на вершине горы. Туляков спасли. Взрослых и ребенка осмотрели врачи, затем их отпустили в отель.

