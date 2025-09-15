Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:09, 15 сентября 2025Путешествия

Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

Заблудившихся в Сочи туристов из Тульской области спасли из ущелья реки Куапсе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Заблудившихся в Сочи россиян вывели из каньона реки Куапсе. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным источника, семья туристов приехала на курорт из Тульской области и решила прогуляться по водопадам в Мамедовом ущелье с шестимесячным ребенком на руках. Вскоре путешественники заблудились и ушли вверх по реке, где не оказалось связи.

Материалы по теме:
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: лучшие места для безопасного отпуска
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году:лучшие места для безопасного отпуска
21 июля 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

В итоге жителям России удалось дозвониться до службы экстренного реагирования только на вершине горы. Туляков спасли. Взрослых и ребенка осмотрели врачи, затем их отпустили в отель.

Ранее стала известна судьба пропавших на Сахалине российских туристов. Гиды вели путешественников на вулкан Баранского на Курилах, но заблудились.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости