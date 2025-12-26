Реклама

17:02, 26 декабря 2025

В Азербайджане рассказали о письме Бастрыкина по крушению самолета AZAL

Байрамов: Бастрыкин заявил о прекращении уголовного дела по крушению AZAL
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Глава Следственного коммитета (СК) Александр Бастрыкин заявил о прекращении уголовного дела по крушению самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ Актау в декабре 2024 года. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции, передает агентство APA в своем Telegram-канале.

«Письмо председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о прекращении уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызвало у нас серьезное удивление», — заявил дипломат.

По его словам, в Баку была выработана «четкая и развернутая позиция» по письму главы российского СК. Байрамов уточнил, что процесс расследования будет завершен в соответствии с договоренностями президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе, 9 октября.

Глава азербайджанского МИД не уточнял, когда именно официальный Баку получил письмо от Бастрыкина.

Ранее посол Азербайджана в России Рахман Сагиб оглы Мустафаев заявил «Ленте.ру», что отношения Баку и Москвы в 2025 году успешно развивались практически по всем направлениям. По словам дипломата, это произошло несмотря на обострение отношений между двумя странами.

