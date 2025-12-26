Реклама

В Кремле подтвердили обсуждение переговоров по Украине на встрече Путина с бизнесом

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
На встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, и они упоминались», — сказал он.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в разговоре эта тема была представлена не очень широко, но упоминалась.

Ранее спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщил, что президент России на встрече с бизнесом подтвердил, что РФ не ставит под вопрос принадлежность Краматорско-Константиновско-Славянского узла в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Кроме того, по его словам, США оказались заинтересованы в майнинге криптовалют на мощностях Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

