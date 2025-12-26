Реклама

16:23, 26 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили темпы возвращения страны в мировую экономику

Депутат Журова: Темпы возвращения России в мировую экономику могут быть высокими
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Темпы возвращения России в мировую экономику после завершения украинского конфликта могут оказаться достаточно высокими, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она объяснила, что экономическое сотрудничество было бы выгодно всем сторонам.

«Мы знаем, что у России есть много природных ресурсов, которые страна готова предложить на экспорт. Но уже не только — за это время страна подтянулась и готова предлагать разным государствам свои экспортные продукты», — сказала политик.

Она заметила, что введенные санкции, безусловно, осложнили экономическое развитие — ряд даже дружественных стран начал опасаться сотрудничества с Россией из-за вторичных ограничений. И это, по ее словам, оказалось невыгодно, прежде всего, партнерам России.

«Если даже не брать ключевые отрасли, то есть, например, туризм, который был очень важен для приграничья России и Финляндии. У наших соседей было многое заточено под то, что туда приезжали туристы из России. И прекращение этих отношений ударило, прежде всего, по малому и среднему бизнесу приграничных городов. И таких отраслей очень много, — заявила Журова. — Не исключаю, что после завершения украинского конфликта ряд стран сразу же захочет восстановить экономические отношения».

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер могут считать, что возвращение России в мировую экономику может способствовать восстановлению отношений Москвы со странами Европейского союза (ЕС). Отмечается, что окружение Трампа рассматривает Россию как страну с богатыми природными ресурсами и широкими возможностями для бизнеса.

    В России оценили темпы возвращения страны в мировую экономику

