15:08, 26 декабря 2025Силовые структуры

В России пройдет суд над главным редактором телеканала и журналисткой

В Москве пройдет суд над журналистами Ратниковой и Дзядко
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В Москве следователи завершили расследование уголовных дел в отношении главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Тихона Дзядко (внесен Минюстом России в реестр иноагентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и журналистки Валерии Ратниковой (внесена Минюстом в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Их дела переданы для направления в суд. Дзядко и Ратникова объявлены в розыск и заочно арестованы. Журналисты проходят обвиняемыми по статьям 207.3 УК РФ. Дзядко также обвиняется по статье 330.1 УК РФ.

Дело в отношении журналистов возбудили 18 июля.

