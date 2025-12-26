Реклама

Экономика
13:16, 26 декабря 2025Экономика

В России раскрыли размер комфортной для бизнеса ключевой ставки

Президент «Норникеля» назвал оптимальной для бизнеса ставку в 6-7 процентов
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ключевая ставка 6-7 процентов является оптимальной для бизнеса в России, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Такое мнение он озвучил в пятницу, 26 декабря, в интервью телеканалу «Россия 24».

Чем слабее инфляция, тем ниже в итоге может быть спред, то есть разница между ней и размером ставки, указал Потанин. Сейчас этот показатель еще довольно высок — около 10 процентов, подчеркнул он. Ставка ЦБ на данный момент составляет 16 процентов, а инфляция к концу года прогнозируется на уровне 6 процентов.

Регулятор устанавливает большой спред, чтобы снизить инфляционные ожидания населения, пояснил Потанин. В ЦБ, вероятно, еще считают их достаточно высокими, поэтому ставку уменьшают осторожными темпами, заключил он. Работу в этом направлении, по мнению президента «Норникеля», важно продолжать.

Ранее Потанин заявил о том, что крепкий рубль является проблемой для импортозамещения и завоевания новых рынков российскими компаниями. Препятствий бизнесу в таких условиях, по его словам, не создавала бы национальная валюта на уровне 90 рублей с лишним за доллар.

