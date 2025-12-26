В России зафиксировали вспышку заражения опасной инфекцией

В России произошел всплеск заражения мышиной лихорадкой

С января по октябрь 2025 года в России зафиксировали вспышку заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), называемой по-другому мышиной. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. При этом среди заразившихся 86 процентов составили городские жители.

Глава отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Удмуртской республике Анастасия Сидорова заявила, что в регионе сельское население болеет меньше, чем городское. «Это связано с тем, что большинство пациентов — из Ижевска и Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки и заражаются именно там», — рассказала она.

В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что для мышиной лихорадки характерны циклические подъемы заболеваемости каждые два-четыре года.

