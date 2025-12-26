Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 26 декабря 2025Россия

В России зафиксировали вспышку заражения опасной инфекцией

В России произошел всплеск заражения мышиной лихорадкой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

С января по октябрь 2025 года в России зафиксировали вспышку заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), называемой по-другому мышиной. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что заболеваемость зарегистрирована в восьми федеральных округах и 54 субъектах России. При этом среди заразившихся 86 процентов составили городские жители.

Глава отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Удмуртской республике Анастасия Сидорова заявила, что в регионе сельское население болеет меньше, чем городское. «Это связано с тем, что большинство пациентов — из Ижевска и Завьяловского района. Они ездят на свои садовые участки и заражаются именно там», — рассказала она.

Материалы по теме:
Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей. Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?
Ученые доказали — COVID-19 навсегда изменил тела многих людей.Что они обнаружили в костях пациентов и чем это опасно для россиян?
16 октября 2025
Что такое метапневмовирус и чем он опасен? Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
Что такое метапневмовирус и чем он опасен?Как распознать и лечить болезнь, есть ли риск эпидемии в России
11 января 2025
«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
«Опухоли постоянно изменяются»В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?
8 октября 2024

В Роспотребнадзоре сообщили изданию, что для мышиной лихорадки характерны циклические подъемы заболеваемости каждые два-четыре года.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что с 20 января в стране резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ, что будет связано с выходом детей на учебу после длительных каникул.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта одна из целей массированного удара по Украине

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Вскрылись попытки ВСУ сдержать бегство в Сумской области

    Жена Александра Цекало снялась в бюстгальтере

    Насралла поймал на жульничестве Насри

    Герой России описал встречу с Путиным

    Предсказано количество снега в Москве в новогодние праздники

    Москвичей предупредили о непогоде

    Российские военные разбили две базы боевиков в африканской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok