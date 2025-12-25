Реклама

Россия
13:46, 25 декабря 2025Россия

Названа дата начала резкого роста заболеваемости гриппом в России

Никита Абрамов
Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

С 20 января в России резко вырастет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, чьи слова приводит НСН.

По его словам, распространение инфекций снизится на фоне ухода детей на каникулы, а взрослых — на длинные выходные. Занятия в учебных учреждениях возобновятся 13 января.

«Неделю мы будем регистрировать не очень резкое повышение, а уже с 20 января начнется рост, потому что дети — это главный пусковой механизм в эпидемиологическом процессе», — пояснил он.

Онищенко подчеркнул, что за парты одновременно сядут 18 миллионов школьников. В каждом классе, отметил он, в среднем по 25 человек, которые постоянно будут находиться рядом.

Ранее стало известно, что переболевшие гриппом А россияне начали жаловаться на потерю зрения. После этого появилась информация, что у перенесших гонконгский грипп зафиксировали ухудшение слуха.

