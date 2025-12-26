Реклама

Россия
10:38, 26 декабря 2025Россия

В российские школы направили инструкции по урегулированию конфликтов с учениками

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Минпросвещения направило в школы инструкции для урегулирования конфликтов с учениками. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что инструкция содержит пять этапов. На первом информацию о ситуации нужно донести до руководителя организации. На втором этапе необходимо выяснить все детали конфликта через опрос участников. После этого устанавливаются виновные.

Третий этап подключает комиссию, которая рассматривает все изложенные факты и выносит письменное решение, после чего наступает четвертый этап: руководитель учреждения контролирует исполнение решения.

На пятом этапе можно будет передать дела в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, а также обжаловать решение с помощью внешних органов управления.

Ранее в Госдуме предложили ввести систему защиты учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Штрафы захотели установить в размере от 5 до 500 тысяч рублей.

