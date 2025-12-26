Восьмилетняя девочка и мужчина попали под удар ВСУ в российском регионе

Гладков: Восьмилетняя девочка и мужчина попали под удар FPV-дрона ВСУ

Восьмилетняя девочка и мужчина попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он.

Ребенок получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и плеча. На данный момент ее транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Автомобиль получил повреждения, добавил Гладков.

Накануне боец подразделения «Орлан» получил ранение при ударе ВСУ по Белгородской области. Бойца доставили в больницу, у него выявлены осколочные и одно проникающее ранение, а также минно-взрывная травма.