Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 25 декабря 2025Россия

Боец подразделения «Орлан» получил ранение при ударе ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал боец подразделения «Орлан»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Один человек получил ранение при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшим оказался боец подразделения «Орлан», уточнил губернатор. Его атаковал беспилотник в Шебекинском городском округе.

Бойца доставили в районную больницу. У него выявлены осколочные и одно проникающее ранение, а также минно-взрывная травма.

25 декабря Гладков заявил о тяжелой обстановке в белгородском приграничье. В этой связи губернатор указал, что только за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 150 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о рождественских договоренностях с представителями Трампа

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Появился рецепт необычного блюда с пиров Ивана Грозного

    Перечислены способы избежать переедания за новогодним столом

    Названы лучшие процедуры для преображения к Новому году

    Россиянка решила послушать музыку и получила ведром по голове

    Скачок цен на золото оказался самым мощным со времен революции в Иране

    Врач назвал россиянам один новогодний запрет

    Украине предрекли большие безлюдные зоны

    Новая ускоренная система въезда в Европу вызвала хаос на границах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok