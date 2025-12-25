Боец подразделения «Орлан» получил ранение при ударе ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал боец подразделения «Орлан»

Один человек получил ранение при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшим оказался боец подразделения «Орлан», уточнил губернатор. Его атаковал беспилотник в Шебекинском городском округе.

Бойца доставили в районную больницу. У него выявлены осколочные и одно проникающее ранение, а также минно-взрывная травма.

25 декабря Гладков заявил о тяжелой обстановке в белгородском приграничье. В этой связи губернатор указал, что только за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области свыше 150 беспилотников.