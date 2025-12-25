Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:55, 25 декабря 2025Россия

Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области остается крайне тяжелой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обстановка в приграничных районах Белгородской области на данный момент остается крайне тяжелой. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в беседе с РИА Новости.

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — обозначил Гладков. Других деталей глава региона не привел.

По данным из Telegram-канала губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 150 беспилотников. Пострадали мужчина, женщина и 14-летний подросток. Повреждения получили дома и автомобили.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гуманитарному конвою в Белгородской области. Чиновника и двух общественников спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Москвичей предупредили о влажных снегопадах и барическом дне

    Монсон назвал ненавистную вещь в России

    «АвтоВАЗ» рассказал об обновлении модельного ряда в 2026 году

    В Госдуме заявили об «экономическом вымирании» россиян

    Москвичам рассказали о вызывающих эпилепсию гирляндах

    Россиянка возмутилась отсутствием «даже конфетки» для детей бойцов СВО на празднике

    Пассажир откинул спинку кресла в самолете на женщину с младенцем и вызвал гнев попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok