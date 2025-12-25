Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области остается крайне тяжелой

Обстановка в приграничных районах Белгородской области на данный момент остается крайне тяжелой. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в беседе с РИА Новости.

«К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», — обозначил Гладков. Других деталей глава региона не привел.

По данным из Telegram-канала губернатора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 150 беспилотников. Пострадали мужчина, женщина и 14-летний подросток. Повреждения получили дома и автомобили.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по гуманитарному конвою в Белгородской области. Чиновника и двух общественников спасти не удалось.