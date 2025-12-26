Реклама

13:39, 26 декабря 2025Забота о себе

Врач призвала убрать с праздничного стола один полезный продукт

Врач Меррифилд призвала убрать с новогоднего стола брюссельскую капусту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Клэр Меррифилд призвала исключить из новогоднего меню брюссельскую капусту. Причину этого она объяснила Daily Mirror.

Меррифилд подчеркнула, что брюссельская капуста имеет массу полезных свойств и в обычные дни является незаменимым источником витаминов и клетчатки. Но вместе с тем она способствует газообразованию и в сочетании с алкоголем, жирными и сладкими продуктами вызывает боль в животе даже у здоровых людей. Особенно опасна брюссельская капуста для пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Врач отметила, что новогоднее застолье вряд ли обойдется без шоколада, сыра, свинины или другого жирного мяса, поэтому проще убрать с праздничного стола брюссельскую капусту. «Замените ее другими полезными продуктами, которые не вызывают газообразование. Например, морковь или стручковый горошек», — дала совет Меррифилд.

В заключение специалист добавила, что во время праздников не нужно отказываться от любимых блюд, даже при наличии проблем с кишечником. Но при этом важно соблюдать меру: не злоупотреблять алкоголем, попробовать все, но не переедать и отдавать предпочтение легким закускам.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что газировка может стать источником проблем с пищеварением после новогодней ночи. Он призвал заменить ее на квас или камбучу.

