Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 27 декабря 2025Россия

27 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

Оксана Чернышева
Оксана Чернышева (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Юрий Кравчук / РИА Новости

27 декабря в России отмечают День спасателя, а в мире — Международный день противоэпидемической готовности. Православные вспоминают святых мучеников Филимoнa, Aпoллoния, Apиaнa и Фeoтиxa. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 27 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День спасателя

27 декабря 1990 года в РСФСР появился Российский корпус спасателей — прообраз современного МЧС. Праздник в честь этого события установили в 1995 году.

Интересно, что в России профессию спасателя выделили в отдельную специальность только в конце XX века. Тогда же разработали программу для учебных заведений. До этого было распространено деление на более узких специалистов: пожарных, промышленных альпинистов, службу спасения на воде и так далее.

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Дeнь пacпopтнo-визoвoй cлужбы МВД ΡФ

27 декабря 1932 года в СССР установили единую паспортную систему. Паспорт стал единственным документом, удостоверяющим личность владельца. Примерно тогда же в отделениях милиции появились первые паспортные столы.

Праздники в мире

Международный день противоэпидемической готовности

Памятную дату установиили по инициативе ООН в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Организация предложила проводить в этот день просветительские мероприятия, направленные на объединение усилий в борьбе с эпидемиями — как на международном, так и на локальном уровнях.

День вырезания снежинок из бумаги

Фото: master1305 / Freepik

Вырезание узоров из бумаги — очень древнее искусство, которое зародилось, предположительно, в Китае. Именно там в 105 году придворный чиновник Цай Лунь изобрел бумагу. Новый материал был чрезвычайно дорог, и первоначально изготовление бумажных поделок было развлечением исключительно императорского двора. К счастью, сейчас этот вид досуга доступен всем, и лучший способ отметить праздник — украсить окна своего дома самодельными снежинками.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 декабря

  • День визита в зоопарк
  • День шиворот-навыворот
  • День фруктового пирога

Какой церковный праздник 27 декабря

День памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Согласно преданию, Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру при римском императоре Диоклетиане, правившем на рубеже III-IV веков.

Все началось с того, что христианин Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, попросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Но неожиданно Филимон исповедал себя христианином перед язычниками, после чего Аполлоний раскаялся и тоже открыто заявил о вере. Обоих мучеников казнили. Позже их мучитель Ариан сумел исцелить свой раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона. После этого он, члены его семьи и телохранители приняли крещение и добровольно пошли на мучения, в том числе Феотих — старший телохранитель Ариана.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 27 декабря

  • Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Фиpca, Лeвкия и Кaллиникa
  • День памяти священномученика Николая Ковалева

Приметы на 27 декабря

По народному календарю 27 декабря — Филимонов день. На Руси верили, что в это время на землю выбирается нечисть. Однако хорошим хозяевам она не вредит, поэтому 27 декабря было принято делать уборку в доме и в усадьбе.

  • В этот день стоит почаще умываться, поскольку нежить очень боится воды.
  • Чтобы привлечь успех, перед началом любого дела нужно также сбрызнуть себя водой — не обязательно святой.
  • Мороз 27 декабря предвещает жаркое лето.

Кто родился 27 декабря

Сергей Бодров-младший (1971 — 2002)

Кадр: фильм «Брат 2»

Российский актер и режиссер. Наиболее известен по ролям в фильмах «Брат», «Война», «Кавказский пленник», «Медвежий поцелуй».
В 2002 году Сергей Бодров пропал без вести при сходе ледника Колка в горах Северной Осетии, где проходили съемки его фильма «Связной».

Тимоти Шаламе (30 лет)

Американский актер, широко известный по ролям в картинах «Маленькие женщины», «Дюна», «Вонка», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Король Англии» и многих других.

Кто еще родился 27 декабря

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Трамп высказался о тяжелом положении российской экономики

    Роднина объяснила нежелание получать паспорт США

    Пушков заявил о нежелании Трампа выйти из украинского урегулирования

    Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

    «Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

    Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

    Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok