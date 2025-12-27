27 декабря в России отмечают День спасателя, а в мире — Международный день противоэпидемической готовности. Православные вспоминают святых мучеников Филимoнa, Aпoллoния, Apиaнa и Фeoтиxa. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 27 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День спасателя

27 декабря 1990 года в РСФСР появился Российский корпус спасателей — прообраз современного МЧС. Праздник в честь этого события установили в 1995 году.

Интересно, что в России профессию спасателя выделили в отдельную специальность только в конце XX века. Тогда же разработали программу для учебных заведений. До этого было распространено деление на более узких специалистов: пожарных, промышленных альпинистов, службу спасения на воде и так далее.

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Дeнь пacпopтнo-визoвoй cлужбы МВД ΡФ

27 декабря 1932 года в СССР установили единую паспортную систему. Паспорт стал единственным документом, удостоверяющим личность владельца. Примерно тогда же в отделениях милиции появились первые паспортные столы.

Праздники в мире

Международный день противоэпидемической готовности

Памятную дату установиили по инициативе ООН в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Организация предложила проводить в этот день просветительские мероприятия, направленные на объединение усилий в борьбе с эпидемиями — как на международном, так и на локальном уровнях.

День вырезания снежинок из бумаги

Вырезание узоров из бумаги — очень древнее искусство, которое зародилось, предположительно, в Китае. Именно там в 105 году придворный чиновник Цай Лунь изобрел бумагу. Новый материал был чрезвычайно дорог, и первоначально изготовление бумажных поделок было развлечением исключительно императорского двора. К счастью, сейчас этот вид досуга доступен всем, и лучший способ отметить праздник — украсить окна своего дома самодельными снежинками.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 декабря

День визита в зоопарк

День шиворот-навыворот

День фруктового пирога

Какой церковный праздник 27 декабря

День памяти святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Согласно преданию, Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих пострадали за веру при римском императоре Диоклетиане, правившем на рубеже III-IV веков.

Все началось с того, что христианин Аполлоний, убоявшись предстоящих страданий, попросил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежды и принести жертву идолам. Но неожиданно Филимон исповедал себя христианином перед язычниками, после чего Аполлоний раскаялся и тоже открыто заявил о вере. Обоих мучеников казнили. Позже их мучитель Ариан сумел исцелить свой раненый глаз прахом, взятым от могилы Филимона. После этого он, члены его семьи и телохранители приняли крещение и добровольно пошли на мучения, в том числе Феотих — старший телохранитель Ариана.

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 27 декабря

Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Фиpca, Лeвкия и Кaллиникa

День памяти священномученика Николая Ковалева

Приметы на 27 декабря

По народному календарю 27 декабря — Филимонов день. На Руси верили, что в это время на землю выбирается нечисть. Однако хорошим хозяевам она не вредит, поэтому 27 декабря было принято делать уборку в доме и в усадьбе.

В этот день стоит почаще умываться, поскольку нежить очень боится воды.

Чтобы привлечь успех, перед началом любого дела нужно также сбрызнуть себя водой — не обязательно святой.

Мороз 27 декабря предвещает жаркое лето.

Кто родился 27 декабря

Кадр: фильм «Брат 2»

Российский актер и режиссер. Наиболее известен по ролям в фильмах «Брат», «Война», «Кавказский пленник», «Медвежий поцелуй».

В 2002 году Сергей Бодров пропал без вести при сходе ледника Колка в горах Северной Осетии, где проходили съемки его фильма «Связной».

Тимоти Шаламе (30 лет)

Американский актер, широко известный по ролям в картинах «Маленькие женщины», «Дюна», «Вонка», «Дождливый день в Нью-Йорке», «Король Англии» и многих других.

Кто еще родился 27 декабря