Ким Чен Ын направил Путину новогоднюю телеграмму

Ким Чкн Ын направил Путину поздравительную телеграмму, заявили в ЦТАК

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования Нового года. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын 27 декабря направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в телеграмме лидер КНДР заявил, что корейско-российские отношения в текущем году еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения.

Северокорейский политик отметил, что никто не может разбить отношения и сплоченность народов РФ и КНДР.

В октябре Ким Чен Ын заявил, что дружба России и Северной Кореи находится на пике. Об этом он упомянул во время церемонии начала возведения Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. По словам политика, совместные бои еще больше сплотили отношения двух государств, и что «вызовам со стороны господства и деспотизма» не остановить развитие связей между Россией и КНДР.

