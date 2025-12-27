Мадуро заявил о бродящем по миру духе Гитлера

Дух Адольфа Гитлера до сих пор бродит по миру, кружась вокруг мировой власти. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что «победа Красной армии, Советского Союза разделила историю человечества надвое — на до и после варварства Гитлера».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз за попытки разжечь конфликт с Россией. Политик сравнил амбиции главы евродипломатии Каи Каллас с амбициями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта.