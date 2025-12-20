Орбан сравнил одного политика с Гитлером

Орбан сравнил главу ЕК Каллас с Гитлером и Наполеоном

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз (ЕС) за попытки разжечь конфликт с Россией. Политик, выступая на встрече с активистами партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», сравнил амбиции главы Еврокомиссии (ЕК) Каи Каллас с амбициями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта, сообщает телеканал M1.

Орбан сравнил их походы на Россию с политикой современного Евросоюза.

«Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это "удастся" — конечно…», — отметил премьер.

Ранее Виктор Орбан прокомментировал финансирование Евросоюзом Киева. Политик затруднился определить инициатора конфликта.

До этого венгерский премьер также сравнил европейцев с нацистами. Он заявил, что политика ЕС напоминает действия фашистской Германии в период начала Второй мировой войны.