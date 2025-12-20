Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 20 декабря 2025Мир

Орбан сравнил одного политика с Гитлером

Орбан сравнил главу ЕК Каллас с Гитлером и Наполеоном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз (ЕС) за попытки разжечь конфликт с Россией. Политик, выступая на встрече с активистами партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», сравнил амбиции главы Еврокомиссии (ЕК) Каи Каллас с амбициями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта, сообщает телеканал M1.

Орбан сравнил их походы на Россию с политикой современного Евросоюза.

«Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это "удастся" — конечно…», — отметил премьер.

Ранее Виктор Орбан прокомментировал финансирование Евросоюзом Киева. Политик затруднился определить инициатора конфликта.

До этого венгерский премьер также сравнил европейцев с нацистами. Он заявил, что политика ЕС напоминает действия фашистской Германии в период начала Второй мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские власти испугались». В небе над Киевом заметили флаг России. Что об этом известно?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В МВД раскрыли предварительную причину гибели подростка в Химках

    Киркоров впервые прокомментировал слухи о родстве с Кендалл Дженнер

    Маск установил новый рекорд по размеру состояния

    Появились подробности биографии погибшего в Химках подростка

    Зеленский одобрил идею о трехсторонней встрече с Россией и США

    Детский омбудсмен подтвердила информацию о гибели подростка в Химках

    Новые кадры мощных прилетов двух «Гераней» появились в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok