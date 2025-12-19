Реклама

Мир
17:22, 19 декабря 2025Мир

Орбан сравнил европейцев с нацистами

Орбан: Политика ЕС напоминает действия фашистской Германии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Политика Евросоюза (ЕС) напоминает действия фашистской Германии в период начала Второй мировой войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его цитирует ТАСС.

«Когда немцы начали Вторую мировую войну, они говорили то же самое, что я слышал вчера. Мы победим, и издержки войны будут компенсированы не репарациями, а победными трофеями», — сказал он, комментируя намерение ЕС конфисковать российские замороженные активы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал планы ЕС конфисковать активы России грабежом.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что европейцы вынуждены прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения целостности Украины.

